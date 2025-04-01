На участке ООО «Белпродукт» помощнику Президента рассказали о ходе реализации инвестиционного проекта по выращиванию картофеля чипсовых сортов, продемонстрировали проектные мощности недавно построенного склада для хранения сырья, рассказали о планах. На строительной площадке по возведению многоквартирного жилого дома для многодетных семей и молодых специалистов Руслан Пархамович поручил рабочим ускориться:

«Если нужно, то следует обеспечить работу в две смены и завершить строительство до конца третьего квартала».

На Кормянском льнозаводе руководитель проинспектировал ход реализации программы «Один район – один проект» по возведению новой высокотехнологичной линии по переработке льнотресты. Помощник Президента посетил также Кормянскую ЦРБ и доильно-молочный блок «Высокое» КСУП «Совхоз «Кормянский».

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