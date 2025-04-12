Сегодня, присоединившись к республиканскому субботнику, сотрудники районного отдела по ЧС наводили порядок в своих подразделениях: убирали территорию, проводили работы по озеленению и благоустройству, создавая комфортные условия для работы и отдыха. Ведь чистота и порядок в служебных помещениях – не только вопрос эстетики, но и важный аспект обеспечения безопасности.

Спасатели также приняли участие в благоустройстве территорий Коммунаровского, Рогинского и Широковского сельсоветов и гражданских кладбищ: убирали мусор и вырубали деревья и кустарники.