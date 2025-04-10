Специалисты службы «одно окно» Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета рассказали, почему при обращении в «одно окно» может быть отказано в принятии заявления или в выполнении административной процедуры.

Причины могут быть разные. Законодательными актами, регламентирующими осуществление административных процедур, достаточно четко определены основания для отказа.

Так, Законом Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. №433-З «Об основах административных процедур» установлено, что при обращении уполномоченный орган отказывает в принятии заявления заинтересованного лица при следующих основаниях:

— если не представлены документы и (или) сведения, включенные в перечни документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами, а также в случае истребования таких документов и (или) сведений как: удостоверяющих личность гражданина либо подтверждающих служебное положение руководителя юридического лица, а также удостоверяющих его личность; подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, если сведения о государственной регистрации таких субъектов не содержатся в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; подтверждающих полномочия представителя заинтересованного лица; подтверждающих согласие заинтересованного лица на представление по запросу уполномоченного органа другими государственными органами, иными организациями документов и (или) сведений, необходимых для осуществления административной процедуры, содержащих информацию, касающуюся заинтересованного лица и относящуюся к коммерческой или иной охраняемой законом тайне, если заинтересованное лицо не представило такие документы и (или) сведения самостоятельно; подтверждающих внесение платы за выдачу запрашиваемых уполномоченным органом документов и (или) сведений, если за их выдачу законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь предусмотрена такая плата и заинтересованное лицо не представило такие документы и (или) сведения самостоятельно;

— если не соблюдены требования к порядку представления, форме или содержанию такого заявления;

— в иных случаях, предусмотренных законодательными актами, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь и постановлениями Правления Национального банка.

Стоит отметить, что отказ в принятии заявления заинтересованного лица не препятствует его повторной подаче в уполномоченный орган после устранения недостатков, явившихся причиной отказа. Вместе с тем, уполномоченный орган может отказать в принятии повторного заявления заинтересованного лица, в котором не содержатся новые сведения, если в этом органе имеется административное решение об отказе в осуществлении административной процедуры по заявлению этого лица.

Если рассмотрение заявления заинтересованного лица не относится к компетенции государственного органа, иной организации, эти государственный орган, иная организация в течение трех рабочих дней со дня регистрации такого заявления отказывают в принятии заявления заинтересованного лица с указанием уполномоченного органа либо самостоятельно направляют его в соответствующий уполномоченный орган с одновременным уведомлением об этом заинтересованного лица.

Обращаем внимание, что уполномоченный орган принимает административное решение об отказе в принятии заявления заинтересованного лица в течение трех рабочих дней со дня регистрации такого заявления, если иной срок не установлен законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

Уполномоченный орган может отказать в принятии заявления заинтересованного лица, поданного в письменной либо электронной форме, если не соблюдены требования к форме или содержанию такого заявления.

Случаи отказа в принятии заявлений заинтересованных лиц на осуществление административных процедур в первом квартале текущего года отсутствовали, а вот практика в отказе в осуществлении административных процедур имела место быть. В Буда-Кошелевском райисполкоме количество отказов составляет 2 % от общего количества принятых административных решений за январь- март 2025 г. Все отказы обоснованы. Больше всего отказов было при принятии решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной адресной социальной помощи. Причины отказов – утаивание гражданами полученных в рассматриваемом периоде доходов. Также отказывали в выдача удостоверения пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, причина – не установление фактического проживания обратившихся граждан в населенных пунктах, расположенных в зоне радиоактивного загрязнения.

Подробнее о порядке обращения за осуществлением административных процедур можно ознакомиться на официальном сайте Буда-Кошелевского райисполкома в разделе Одно окно: https://buda—koshelevo.gov.by/ru