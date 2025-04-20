Благодатный огонь в сопровождении передвижной звонницы доставят сегодня в храмы Гомельской епархии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую епархию.

По традиции в Светлое Христово Воскресение в Петро-Павловский кафедральный собор доставляют Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. В сопровождении передвижной звонницы его провезут по храмам в Гомеле и близлежащих населенных пунктов.

Так, стартует эта процессия в 11.00 с Петро-Павловского кафедрального собора. Далее в маршруте — 11.10 — храм Святой Живоначальной Троицы, 11.30 — храм священномученика Алексея Лельчицкого, 11.45 — храм святого апостола Иоанна Богослова в д. Березки, 12.05 — храм святителя Николая Чудотворца в д.Романовичи, 12.45 — храм Преображения Господня в Ветке, 13.00 — храм преподобного Никиты исповедника в аг.Поколюбичи. Затем в 13.10 огонь доставят в храм святого великомученика Георгия Победоносца в Гомеле, в 13.25 — в храм Покрова Пресвятой Богородицы в аг.Еремино, в 13.30 — в храм Архистратига Михаила в Костюковке, в 13.45 — в храм Казанской иконы Божией Матери в аг.Мичуринская, в 13.55 — в храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Гомеле. И далее с перерывом 10-15 минут — в храм преподобного Серафима Саровского, Никольский мужской монастырь, храм святого праведного Иоанна Кормянского, Тихвинский женский монастырь, храм святого Архангела Михаила, храм святого великомученика Пантелеимона, храм святителя Луки Крымского, храм иконы Божией Матери «Иверская», храм Скитковской иконы Божией Матери, храм иконы Божией Матери «Грузинская», 15.50 — храм святых Петра и Февронии, храм святого благоверного князя Александра Невского, храм святителя Николая Чудотворца. Завершится маршрут в 17.00 в храме Преображения Господня.

«Благодатный огонь сходит в храме Воскресения Христова в Иерусалиме каждую Великую субботу накануне Пасхи. Это огонь, который выносится из Гроба Господня на особом богослужении. Обряд заключается в том, что во время празднования Пасхи святой огонь возжигается на гробе Иисуса Христа в Храме Гроба в Иерусалиме и затем передается верующим. Благодатный огонь служит символом Пасхи и веры для миллионов православных христиан по всему миру. Первые свидетельства о схождении Благодатного огня относятся к IV веку», — напомнили в епархии.