Что можно и нельзя делать в Чистый четверг, когда вспоминают Тайную вечерю

В Беларуси православные верующие отмечают Чистый, или Великий четверг 17 апреля 2025 года. Как правило, в указанный день готовятся к главному христианскому празднику – Пасхе.

Чистый четверг, история

Согласно Библии, Чистый, или Великий четверг начинается с Тайной вечери, когда Христос встретился со своими 12 учениками. Это была последняя трапеза, на не вкушали вино и хлеб. Иисус во время нее омыл ноги своих учеников. Подобным поступком он показал пример оказания помощи ближнему и смирения. Вместе с тем именно в указанный день Иисус Христос произнес пророчество о том, что один из его учеников предаст его.

Чистый четверг, традиции



Главными традициями названного дня являются приготовление к Пасхе, а также наведения порядка. Обязательно нужно провести генеральную уборку. Рекомендуется избавиться от лишних вещей. В Чистый четверг было принято ходить в баню, принимать душ, чтобы смыть с себя все грехи. А еще в данный день красили яйца и пекли куличи.

Кроме того, в Чистый четверг готовили специальную черную, или Четверговую соль. Ее прокаливали на сухой сковороде с крошками от горбушек черного хлеба (способ приготовления может разниться в зависимости от региона Беларуси). Процесс идет до того момента, пока соль не почернеет. Чаще всего ее смешивали с обычной солью. Предки верили, что она обладает целебными свойствами.

Чистый четверг, что нельзя делать

Не рекомендуется веселиться, устраивать пышные застолья. Это связано с тем, что последняя неделя перед Пасхой – самая строгая. Нельзя обрабатывать землю. Кроме того, следует отказать от гаданий. А еще стоит воздержаться и от интимной близости. Под запретом в Чистый четверг ссоры и конфликты.

Чистый четверг, что можно делать



По традиции, в данный день было принято готовиться в Пасхе, проводить уборку. Интересно, что именно в Чистый четверг красят яйца, а также начинают готовить куличи. Вместе с тем в указанный день избавлялись от ненужных вещей. А еще посещали баню, чтобы избавиться от грехов.

Чистый четверг, народные приметы



Согласно приметам, утки, вьющие гнезда близко к воде, указывают на засушливое лето. В том случае, если теплая погода, то к концу месяца ждали похолодания.