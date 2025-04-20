Сегодня православные и католики всего мира вместе празднуют Светлое Христово Воскресение — Пасху.

Христово Воскресение — величайший праздник для всего христианского мира, который провозглашает торжество света над тьмой, несет великую радость и надежду на вечную жизнь. Христиане верят, что после грехопадения Адама души всех людей были лишены возможности вернуться в Царство Небесное, а потому после смерти их ждал ад. Но Спаситель, распятый и воскресший вновь, искупил первородный грех и открыл праведникам дорогу в рай.

Праздник Воскресения Христова называется Пасхой в знак преемственности с прежним ветхозаветным праздником избавления иудеев от египетского рабства. С апостольских времен Пасхальное богослужение совершается ночью: подобно древнему Израилю, бодрствовавшему в ночь Исхода из Египта, христиане бодрствуют в священный канун Воскресения Христова.

Вот уже два тысячелетия праздник Пасхи сопровождается необъяснимым чудом: схождением Благодатного огня в иерусалимском Храме Гроба Господня. За этим событием следят христиане в разных частях света, верящие в божественное происхождение огня.

Сам праздник Воскресения Христова отмечается Церковью в течение недели — этот период называется Светлой седмицей. В целом же днями пасхального торжества считаются 40 дней — до праздника Вознесения. В этот радостный сорокадневный период верующие продолжают вместо обычного приветствия говорить «Христос воскресе!» и отвечать «Воистину воскресе!».

В пасхальное воскресенье православные и католики возвращаются из церкви поутру и разговляются после длительного поста. Пасхальная трапеза у христиан самая богатая и изысканная: на стол ставятся крашеные яйца, куличи, творог, мясо. Куличи пекут из сдобного теста с добавлением орехов, изюма и пряностей.

Сохранилась древняя традиция: в этот праздник верующие дарят друг другу окрашенные яйца, которые символизируют источник вечной жизни. По преданию, когда Мария Магдалина поднесла в подарок императору Тиберию яйцо как символ воскресения Христа, тот, усомнившись, сказал, что как яйцо из белого не становится красным, так и мертвые не воскресают. В тот же миг яйцо побагровело.

На Руси пасхальные яйца имели особые названия: пестрые писанки отличались от одноцветных крашенок тем, что они были покрыты растительными или геометрическими узорами. Расписывали таким образом только сырые яйца, которые в пищу потом не употреблялись. В народе были свои правила украшения писанок: использовались определенные сочетания цветов и орнамента. При малейшем отступлении от традиционной технологии яйцо из писанки превращалось в малеванку с оригинальным узором. А чтобы получить крапанку, достаточно было нанести на красную скорлупу пятнышки и полоски.

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