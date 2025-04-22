Белорусская железная дорога к 9 Мая празднично украсила вокзалы. Также в течение года по магистрали будут курсировать тематически оформленные поезда, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

«Железнодорожники свято берегут и чтут память о героическом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. В честь 80-летнего юбилея Победы Белорусская железная дорога реализует ряд мероприятий, направленных на сохранение исторической правды и патриотическое воспитание молодого поколения», — рассказали в пресс-центре.

Так, красочные фотозоны, яркие плакаты и баннеры появились на вокзалах станций Минск-Пассажирский, Гродно, Брест-Центральный, Гомель, Могилев, Витебск. Праздничная атмосфера царит и на вокзалах станций крупных железнодорожных узлов Орша-Центральная и Барановичи-Полесские.

Тематически оформленные поезда будут следовать по маршрутам Минск — Брест, Минск — Гомель, Минск — Могилев, Минск — Гродно, Минск — Полоцк, Минск — Орша и Минск — Мозырь. Кроме этого, праздничной символикой украшены пассажирские вагоны международных поездов №2/1 Минск — Москва «Беларусь» и №52/51 Брест — Санкт-Петербург.

«Маршруты следования поездов с праздничной символикой были выбраны с учетом знаковых мест, вошедших в историю нашей страны как символы мужества и героизма в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны», — добавили в пресс-центре.

Белорусская железная дорога в год 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне запланировала и ряд специальных проектов. В ближайшее время на железнодорожных вокзалах пассажиры смогут принять участие в тематических флешмобах и концертных программах.

На официальном интернет-сайте белорусской магистрали создан тематический раздел, посвященный празднику.