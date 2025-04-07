В очистке улиц, тротуаров и дворовых территорий заняты свыше 450 работников дорожных и жилищно-коммунальных служб. Особое внимание – улицам с движением общественного транспорта, пешеходным переходам, остановкам. Израсходовано уже более тысячи тонн противогололедных материалов.

Метеорологи прогнозируют осадки в течение всего дня 7 апреля, поэтому коммунальные службы продолжают мониторинг состояния улично-дорожной сети.

Если у вас есть вопросы по расчистке вашего населенного пункта, сообщите по номеру 115 (единая диспетчерская служба) либо 135 (единый номер дорожной службы).

Гомельщина официально