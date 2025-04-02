За час до губернатора дозвонились пять человек. Вопросы касались несогласия с решением суда, законной регистрации земельного участка, транспортного сообщения.

Инвалид II группы Лариса Федоровна из Новобелицкого района Гомеля рассказала, что не весь низкопольный транспорт подъезжает к бордюру, из-за чего ей не всегда удается зайти с остановки внутрь автобуса или троллейбуса. Автопарк регулярно обновляется, осталось только его использовать качественно, подчеркнул глава региона. С участием председателя горисполкома и глав администраций тему серьезно обсудят.

Алла Валерьяновна посетовала, что высаженные недалеко от ее дома два года назад деревья на перекрестке улиц Мазурова и Хатаевича в Гомеле, пропали.

Все вопросы взяты на контроль, после дополнительного их изучения обратившимся дадут развернутые ответы.

Гомельщина официально