На Туровском молочном комбинате руководители ознакомились с процессом производства. За три месяца объем переработки молока составляет 764 тонны с темпом роста 106% к уровню 2024 года. За сутки предприятие производит 114 тонн сыров, увеличив цифру на 108 %. Экспорт превысил 80%.

Иван Крупко подчеркнул, что развитие сырьевой базы, строительство ферм должны идти параллельно технологическому прогрессу завода.

Следующая точка в маршруте – ОАО «Туровщина», где губернатор и помощник Президента обсудили с руководством модернизацию и расширение линии по производству горошка.

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