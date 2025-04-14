«Нам приятно быть на Брянщине, здесь мы всегда чувствуем себя, как дома. Жители наших регионов не просто друзья, а братья. У нас много совместных проектов. Рад, что многое задуманное получилось и продолжает реализовываться. До знакового праздника в истории наших государств осталось немного, поэтому ждем вашу делегацию в Гомеле 9 Мая. Дата историческая, знаковая. Каждый третий белорус погиб в годы Великой Отечественной войны, такого нельзя забыть и простить, нужно рассказывать об этом нашей молодежи, чтобы сохранить историческую память».

Иван Крупко также пригласил делегацию российского региона на День славянского единства, День Независимости Республики Беларусь, региональный форум «Гомель – Брянск».

Гомельщина официально