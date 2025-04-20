«Воскресение Христово – время, когда скорби и печали уходят на второй план, а главными становятся вера в добро и справедливость, стремление проявить свои лучшие человеческие качества».

Символично, что в этом году Пасху одновременно отмечает весь христианский мир. Объединяя нас, великий праздник наполняет сердца радостью, побуждает к нравственному преображению и духовному обновлению, говорится в поздравлении:

«Дорогие земляки! Пусть ваши свершения на благо родной Беларуси, как ясный пасхальный свет, будут яркими и вдохновляющими. Пусть в каждом доме царят мир, согласие и любовь».

Гомельщина официально