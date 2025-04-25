Об итогах социально-экономического развития района за первый квартал 2025 года проинформировали заместители председателя райисполкома по направлениям деятельности.

В целом в районе в I-м квартале текущего года все предприятия и организации района сработали с положительной динамикой. Из двенадцати доведенных прогнозных показателей в полном объеме выполнены одиннадцать.

Анатолий Гапоник поблагодарил представителей всех отраслей за достойную работу. О том, что район идет правильным путем свидетельствует не только результат работы I-го квартала, но и итоги ежегодного соревнования по социально-экономическому развитию. За 2024 год Буда-Кошелевский район признан победителем в группе среди районов с численностью населения до 30 тысяч человек с присуждением II-го места и награждением дипломом II-й степени и денежной премией в размере 400 базовых величин.

«За этим результатом стоит труд каждого работника, руководителей предприятий и организаций, трудовых коллективов. Поэтому сегодня на каждом из нас лежит ответственность не только за сохранение, но и приумножение достигнутого», – обозначил глава района.