Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова направила поздравления с Днем единения народов Беларуси и России:

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко;

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину;

Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину;

Государственному секретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву;

Ответственному секретарю Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Сергею Стрельченко;

Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Беларусь Борису Грызлову и другим представителям Российской Федерации.

«Этот праздник символизирует нашу искреннюю дружбу, духовное родство, взаимную поддержку и всестороннее укрепление стратегического партнерства.

История наглядно показала, что Союзное государство является уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве. Наработанный опыт позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми мы столкнулись, продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене.

Совместными усилиями законодательные органы наших стран укрепляют надежный правовой фундамент для дальнейшей масштабной интеграции, направленной на рост благосостояния граждан Беларуси и России»», — говорится в поздравлениях.

Наталья Кочанова выразила уверенность в том, что накопленный опыт и согласованные действия парламентариев Беларуси и России будут способствовать дальнейшему становлению и укреплению Союзного государства.

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь