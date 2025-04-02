Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова направила поздравления с Днем единения народов Беларуси и России:
- Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко;
- Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину;
- Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину;
- Государственному секретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву;
- Ответственному секретарю Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Сергею Стрельченко;
- Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Беларусь Борису Грызлову и другим представителям Российской Федерации.
«Этот праздник символизирует нашу искреннюю дружбу, духовное родство, взаимную поддержку и всестороннее укрепление стратегического партнерства.
История наглядно показала, что Союзное государство является уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве. Наработанный опыт позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми мы столкнулись, продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене.
Совместными усилиями законодательные органы наших стран укрепляют надежный правовой фундамент для дальнейшей масштабной интеграции, направленной на рост благосостояния граждан Беларуси и России»», — говорится в поздравлениях.
Наталья Кочанова выразила уверенность в том, что накопленный опыт и согласованные действия парламентариев Беларуси и России будут способствовать дальнейшему становлению и укреплению Союзного государства.