«С вашей стороны мы всегда находим понимание и вместе приходим к наилучшему решению каждого вопроса. Задачи перед всеми нами стоят серьезные. И главное здесь – подбор качественного кадрового состава».

Со своей стороны профсоюзы приняли ряд решений для повышение качества труда, разработали новые подходы в работе с кадрами, подчеркнул Юрий Сенько. Одно из требований к кандидатам – искреннее и честное служение своей стране и профсоюзному движению, умение и стремление работать на результат. Именно таким человеком является Елена Кличковская, отметил профсоюзный лидер:

«Елена Владимировна проявила себя энергичным и грамотным руководителем. Объективна в оценке действий, настойчива и дальновидна, является патриотом своей страны. Уверен, что ее избрание будет способствовать решению тех, задач которые стоят перед профсоюзами».

Гомельщина официально