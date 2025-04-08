Премьера документального фильма «Наш космос» Национальной киностудии «Беларусьфильм» пройдет в кинотеатре «Крыніца» 10 и 11 апреля в 13.30.

Этот проект приглашает зрителей в захватывающее путешествие по страницам белорусской космонавтики: от ее первых шагов и мечтаний до современных достижений.

Фильм рассказывает о вкладе Беларуси в освоение космического пространства, выдающихся белорусских ученых и инженеров, которые внесли неоценимый вклад в развитие ракетно-космической техники. Зрители смогут познакомиться с героями-космонавтами, прославившими нашу страну на орбите: Петром Климуком, Владимиром Коваленком, Олегом Новицким и Мариной Василевской.

Кроме этого, зритель увидит уникальные архивные кадры, эксклюзивные интервью с участниками событий и захватывающие съемки космических аппаратов. Это позволит им ощутить величие космоса и гордость за вклад Беларуси в его изучение.