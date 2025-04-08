Для желающих принять участие в благотворительной акции в больницу сестринского ухода можно передавать:

— средства личной гигиены (мыло, шампуни, зубные пасты, влажные салфетки, одноразовые станки и многое другое);

— средства ухода за лежачими и малоподвижными пациентами (подгузники для взрослых, специализированные кремы и лосьоны, пеленки многоразовые);

— халаты, необходимые для повседневного комфорта пациентов;

— домашние тапочки, помогающие сохранить тепло и уют;

— сладости и фрукты.

Все собранное будет передано в больницу сестринского ухода 19 апреля. Более подробную информацию можно получить по номеру телефона +375 29 175-63-41.