Продажи билетов на XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» стартуют 2 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центре культуры «Витебск».

В Витебске 2 апреля начнутся продажи билетов на концерты фестиваля. В ЦК «Витебск» напоминают, что касса в Летнем амфитеатре закрыта на ремонт, а ближайшие находятся в Духовском круглике и Концертном зале «Витебск». Они будут работать с 10.00.

XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 10 по 13 июля.