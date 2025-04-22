Проекты из Гомельской области – в числе победителей республиканского конкурса молодежных инициатив. Победу одержали семь проектов:

– «Молодежная площадка «РИО» в Ельском районе;

– «Движение в жизнь» (создание воркаут площадки в Новобелицком районе Гомеля);

– «Воркаут – площадка для всей семьи» в Калинковичском районе;

– «Спасатель» (создание полосы препятствий для спортивных тренировок в Чечерском районе);

– «Территория возможностей – степени роста» (создание площадки для совместной работы ОО «БРПО» и ОО «БРСМ» в Жлобинском районе);

– «Учитель в солдатской шинели» (поисковый проект по увековечиванию памяти педагогов-фронтовиков в Советском районе Гомеля);

– «Уваравiцкая крынiца» (благоустройство родника в агрогородке Уваровичи Буда-Кошелевского района).

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