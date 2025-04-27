Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни – это не просто действия, которые влекут серьезные социальные последствия, но и уголовно наказуемое деяние.

Преступления, предусмотренные ст. 130 Уголовного Кодекса Республики Беларусь совершаются и подростками, и взрослыми.

И если подросток, зачастую с трудом определяет мотивы совершенного, то взрослый гражданин предельно осознает степень опасности своих действий.

В отношении Б, 1979 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 130 УК РБ. В период времени с 20.10.2020 по 23.10.2023, гражданин разместил в мессенджере “Telegram” комментарии, направленные на разжигание национальной вражды и розни в отношении группы лиц, объединённых по признаку профессиональной принадлежности

Санкция части 1 ст. 130 УК РБ предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Интернет — это не личный дневник под подушкой, а забор, на котором видны все эмоции, за которыми стоит банальное преступление.

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