С 22 апреля на портале электронных услуг «Е-Паслуга» появилась возможность оформлять пропуска для въезда и вывоза имущества из зоны отчуждения. Новые административные процедуры курирует Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Какие пропуска можно получить онлайн?
Пребывание граждан и въезд транспорта в зоны эвакуации, первоочередного и последующего отселения (процедура 200.14.3).
Вывоз имущества с этих территорий (процедура 200.14.5).
Вывоз земли, полезных ископаемых и других материальных ценностей (кроме научных образцов) — процедура 548.19.12.1.
Пропуск для въезда и пребывания в зоне отчуждения — процедура 548.19.17.1.
Как оформить?
Для подачи заявления потребуется строгая аутентификация — электронная цифровая подпись (ЭЦП) или ID-карта.
Теперь вместо личного визита в госорганы можно быстро оформить необходимые документы через интернет. Это упрощает доступ в зону отчуждения для тех, кому это требуется по работе или другим законным причинам.