С 22 апреля на портале электронных услуг «Е-Паслуга» появилась возможность оформлять пропуска для въезда и вывоза имущества из зоны отчуждения. Новые административные процедуры курирует Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Какие пропуска можно получить онлайн?

Пребывание граждан и въезд транспорта в зоны эвакуации, первоочередного и последующего отселения (процедура 200.14.3).

Вывоз имущества с этих территорий (процедура 200.14.5).

Вывоз земли, полезных ископаемых и других материальных ценностей (кроме научных образцов) — процедура 548.19.12.1.

Пропуск для въезда и пребывания в зоне отчуждения — процедура 548.19.17.1.

Как оформить?

Для подачи заявления потребуется строгая аутентификация — электронная цифровая подпись (ЭЦП) или ID-карта.

Теперь вместо личного визита в госорганы можно быстро оформить необходимые документы через интернет. Это упрощает доступ в зону отчуждения для тех, кому это требуется по работе или другим законным причинам.

mlyn.by