В целях недопущения преступлений, совершаемых в отношении пожилых и престарелых граждан, связанных с хищением денежных средств путем несанкционированного доступа к компьютерной информации ОВД Буда-Кошелевского райисполкома рекомендует:

проявлять осторожность при общении с незнакомыми людьми, в том числе по телефону;

ни под каким предлогом не передавать номер банковской карточки, документы, деньги и ценности незнакомцам;

быть внимательными и осторожными, если по телефону незнакомый вам человек представляется работником банка либо работником какой-либо госслужбы и в ходе разговора под различными предлогами пытается выманить персональную информацию, паспортные данные, номер банковской карты. Никогда не сообщайте незнакомому свои персональные данные;

в случае утери или кражи карты заблокировать ее по телефону или в банке. Если вы все-таки стали жертвой преступления, то незамедлительно обратитесь в милицию по телефону «102».

Старший участковый инспектор милиции OOПП ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Евгений Шумилов