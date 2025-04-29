Российский лидер отметил, что нынешний форум проходит в городе-герое, где действительно решалась судьба всего мира. Владимир Путин выразил благодарность главе белорусского государства Александру Лукашенко за то, что он также принял участие в этой масштабной и представительной встрече.

«Мы с Президентом Беларуси посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, почтили память защитников города, которые в боях за Сталинград покрыли себя неувядаемой славой. Они стояли насмерть так же, как герои Брестской крепости, обороны Минска, Ленинграда, Севастополя, других наших городов и рубежей», — заявил Президент России.

Он подчеркнул, что стойкость и мужество воинов Красной армии, единство всего многонационального советского народа стали несокрушимой силой.

«В России, как и во многих республиках бывшего Советского Союза, День Победы — один из самых значимых и святых праздников. В годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее. И разгром нацизма — это наше общее достояние», — подчеркнул Владимир Путин.