Трудовой стаж в сельском хозяйстве аграриев КСУП «Кривск» Владимира, Виктора, Евгения Сверловых насчитывает уже более 90 лет. И все они, потомственные сельчане, не мыслят себя в любом другом деле.

Земная профессия

Свердловы родились, выросли, живут в Гусевице, а после присоединения местного сельхозпредприятия к КСУП «Кривск», не изменяя профессии, перешли в него работать. В сельском хозяйстве трудились родители Владимира и Виктора. Отца Михаила Емельяновича, к сожалению, уже нет в живых, но дети помнят его доброту и заботу. Лишь некоторое время он работал водителем на автобазе, а потом перешел в колхоз и трудился там до самой пенсии. Маме, Татьяне Владимировне, 88 лет. И сыновья, несмотря на житейские заботы и хлопоты, ежедневно спешат в родительский дом навестить дорогого им человека, помочь по хозяйству.

Старший из них, Владимир Михайлович, после службы в Венгрии вернулся домой, сел за руль трактора. Это было в 1983-м. Еще до армии успел отведать нелегкий труд на земле – был помощником комбайнера, водителем. Возможно, еще тогда понял значимость и важность своей профессии. И на предложение продолжить службу уже в качестве кадрового военного отказался. Так, с 1983 года он и водитель, и тракторист, и комбайнер. К слову, его МАЗу уже 19 лет (он сам получал новую технику в Минске), но благодаря своевременному ремонту и техобслуживанию грузовик до сих пор на ходу. Пока не наступило время жатвы, Владимир Свердлов развозит корма по животноводческим объектам, а потом, в уборочную, обязательно пересядет за штурвал комбайна.

В Гусевице Владимир Михайлович встретил свою судьбу – супругу Валентину Викторовну, с которой в этом году отметят 40-летие совместной жизни. У Свердловых трое детей, семеро внуков. Старшая Ирина – педагог, заведует в Гусевице детским садом.

Земледелец и народный избранник

В 1992-м у Владимира и Валентины Свердловых появились на свет сыновья- двойняшки Евгений и Максим. Братья выучились на трактористов в УПК, получили права и, еще не достигнув совершеннолетия, по заявлению родителей, вышли в поля КСУП «Гусевица». Трудолюбивые и старательные, они быстро вошли в курс дела.

Позднее Максим перешел работать в РУП «Белоруснефть-Особино», но и здесь, не изменяя семейной традиции, на тракторе возделывает землю. Если и его стаж добавить в семейную копилку, то два поколения Свердловых трудятся в сельском хозяйстве уже более века.

Евгению и Максиму по 32 года, к слову, Женя старше брата всего на 15 минут, но уже в достаточно молодом возрасте братья определились в жизни и крепко стоят на ногах: имеют любимую профессию, обзавелись семьями. Кстати, у Евгения две дочки, у Максима – трое детей. В своих дочурках, Кире и Софии, Евгений души не чает: в разговоре при упоминании о них отцовские глаза буквально светятся от нежности и счастья. Супруга Евгения Светлана, как и брат, трудится в РУП «Белоруснефть-Особино», она бригадир по выращиванию цыплят.

Сегодня Евгений задействован на дисковании: готовит почву под посев кукурузы. А потом для него наступит новый этап – уборочная. Как и в прошлом сезоне, он будет стараться намолотить более тысячи тонн зерна. После уборочной – опять на трактор и подготовка почвы под озимые культуры.

Примечательно, что земляки доверили молодому механизатору и еще одну важную миссию – избрали депутатом районного Совета депутатов 29 созыва по Гусевицкому избирательному округу №14. Евгений Владимирович ни одну просьбу односельчан не оставляет без внимания, а самое главное – старается помочь и решить проблемы.

От добра добра не ищут

Этому жизненному принципу следует еще один представитель семейной династии – Виктор Свердлов. В 1988-м вслед за старшим братом он пришел в хозяйство. Его можно смело назвать профессионалом: владеет любым видом сельхозтехники. Окончив Костюковское училище, получил права тракториста, прошел практику, а потом служил в армии. Судьба не раз готовила ему испытания: его направляли в Афганистан, но вернули буквально из самолета из-за отсутствия печати в документах, его воинскую часть планировали задействовать на ликвидации последствий ЧАЭС, но он дослужил там, куда и призывался.

Вернулся Виктор домой, в Гусевицу. Поначалу была мысль устроиться на «Гомсельмаш», но парень решил остаться в родной деревне. Так, с 1988-го его жизнь связана с сельским хозяйством. За ним закреплены несколько единиц техники. Совсем скоро начнется первый укос трав. Поэтому в эти дни Виктор Михайлович наводит последние штрихи в готовности своего кормоуборочного комбайна и выйдет в поля.

Гордость Виктора Свердлова – сын Артем. Он студент Гомельского технического университета им. П.О. Сухого, планирует связать будущее с компьютерными технологиями. Отец поддерживает выбор сына, ведь главное – трудиться честно и приносить пользу родной стране. Несмотря на занятость на работе, Виктор Михайлович, как сельский житель, не может и без домашних хлопот: сам сажает грядки, имеет небольшое хозяйство. Словом, живет и работает на той земле, где родился, и получает от нее силы и удовлетворение.

Наталья ЛОГУНОВА, фото автора