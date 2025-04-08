В рамках Всемирного дня здоровья работники Буда-Кошелевской ЦРБ и представители районной организации БОКК организовали в Глазовской школе круглый стол на тему «Здоровый образ жизни – это важно»

Учащимся еще раз напомнили о вредном влиянии алкоголя, табака и наркотических средств на растущий организм подростка. В ходе мероприятия был проведен блиц-опрос по вопросам сохранения здоровья «Хитрые вопросы – мудрые советы», анонимное анкетирование «Здоровье подростков и вредные привычки», распространен информационно-образовательный материал в виде памяток и буклетов.

Учащимся школы также рассказали о медицинских профессиях и особенностях поступления в медучреждения образования в 2025 году.