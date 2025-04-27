В преддверии Радуницы работники лесного хозяйства переходят на усиленные дежурства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

В выходные большинство белорусов отправятся на кладбища почтить память ушедших предков. Массовый наплыв людей в лесные массивы в условиях нынешней погоды повышает опасность возникновения лесных пожаров. С целью их предупреждения, а также оперативного реагирования на возможные угрозы лесхозы переходят на усиленные дежурства.

«Минимум одна группа в каждом лесхозе должна осуществлять полевые мероприятия: проводить разъяснительную работу с населением. В течение всего светового дня дежурные должны осуществлять видеонаблюдение за лесным фондом. Это должны быть наиболее опытные специалисты. При необходимости надо оперативно усилить людьми и техникой лесничества, контролирующие пожароопасную обстановку в зонах отчуждения», — поставил задачу первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун корпусу главных лесничих.

В усиленном режиме в предстоящие дни будут работать и специалисты министерства, ГПЛХО. Они будут контролировать ход дежурств на местах.

Александр Драгун отметил: люди, которые будут задействованы на дежурствах и полевых мероприятиях в выходные дни, должны получить возможность съездить на кладбища в иное время. Первый замминистра призвал выстроить и тесное взаимодействие с местными органами власти, РОВД и РОЧС.