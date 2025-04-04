Недавно Минобороны Польши заявило о выходе из Оттавской конвенции и пояснило, что из себя будет представлять система «Восточный щит», которую хотят соорудить поляки у границ Беларуси и России. Непосредственно на границе они установят забор, за ним будут размещены «комплексные инженерные заграждения» из колючей проволоки и противотанковый ров. Следом, на расстоянии в 100-200 метров, идут фортификационные сооружения в виде бетонных преград и минных полей. В конце этого участка будут размещаться огневые точки наподобие дотов. Предполагается также использование болот, густо посаженных деревьев и мелиоративных канав, вероятно, заполненных водой. На заднем крае предусмотрено укрытие для гражданских. И все это разместят на протяжении 400 километров вблизи границ Беларуси и России. Можно представить, сколько времени и денег займет это строительство! Но их это не пугает. Глава МВД Польши Томаш Семоняк обозначил, что Варшава также намерена увеличить численность войск на границе с Беларусью. Такие меры, по его словам, необходимы в связи с якобы усилившейся миграционной нагрузкой на польско-белорусской границе. Во всей этой схеме больше всего шокирует наличие минных полей.

В докладе ООН Элеа Буре, руководителя программы Landmine Monitor 2024, говорится, что человеческие потери от подрыва противопехотных мин исключительно высоки. В 2023 году число жертв составило более 5,7 тыс. человек, абсолютное большинство из которых – гражданские лица. Вот только правительству Польши до этого нет никакого дела. Как, впрочем, до людей и принципов гуманизма.

В основном сегодня именно беженцы ходят по лесам и полям приграничья, среди них женщины и дети. Только по официальной статистике поляков, сотни людей ежедневно пробираются через пограничные заграждения. Огромный ущерб будет нанесен и фауне региона. Животные первыми будут страдать от бездумных действий властей этих стран. Уже сейчас они гибнут от того, что запутываются в колючей проволоке на границе. Теперь количество погибших увеличится в разы. Местные жители и военные – любой может стать случайной жертвой, не обратив внимание на табличку «Осторожно, мины!»

На усиление границы польский режим планирует потратить $2,5 млрд. Только вот беда, денег-то в стране нет: уничтожаются экономика, промышленность, сельское хозяйство. И их опять придется просить у Евросоюза, загоняя обычных граждан в долги. И беженцы для этого только предлог. В угоду коллективному Западу поэтапно реализуется план, принятый НАТО, по подготовке альянса к агрессии и эскалации напряженности в регионе. Даже польские СМИ пишут о том, что минирование границы, хоть и против беженцев, является бесчеловечным поступком, а решение властей о минировании приграничных территорий не отвечает интересам поляков. Но правительство не слышит свой народ.

Не прошло и двух дней, как вслед за Польшей о выходе из Оттавской конвенции и планах минирования приграничной территории с Беларусью и Россией заявили прибалтийские страны. За ними – Финляндия. Совершенно очевидно, что такая солидарность у финнов базируется исключительно на желании получить европейские гранты на оружие и инфраструктуру, пока все не разобрали поляки и прибалтийские страны.

Вызывает тревогу совместное заявление министров обороны Польши и стран Балтии, в котором говорится, что «наши страны готовы и могут использовать все необходимые средства для защиты территорий и свободы». Политики этих же государств, присоединяясь к Оттавской конвенции 20 лет назад, много говорили о том, что они должны следовать самым высшим стандартам гуманистического мира, полностью содействовать прекращению вооружения противопехотными минами, разоружаться самим, помогать другим. По их мнению, тогда это было высшим стандартом гуманности в мире. Та же Литва по линии соответствующих программ помогала Беларуси уничтожать запасы мин. Польские политики с высоких трибун заявляли, что, если страна не присоединится к конвенции, их осудит весь мир. Политика правительства этих стран сегодня говорит о том, что международное гуманитарное право для них ничего не значит.

21-й век. Европа – колыбель цивилизации и минные поля на границе. Нарочно не придумаешь. Сегодня эти страны устанавливают мины, не думая о последствиях для них самих же. Все больше и больше принимается мер по уничтожению людей. Разве это не заранее спланированное убийство? В том числе и своего народа…