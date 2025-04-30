«К сожалению, уходят ветераны Великой Отечественной войны, которые могут рассказать правду из первых уст. Поэтому мы должны сохранить факты о той войне. За последнее время в регионе сделано много в данном направлении: реконструировали существующие и открыли новые памятные места, музеи», – отметил глава региона.

Затронули и тему аварии на ЧАЭС, в результате которой пострадал и Брагинский район.

«За 39 лет государством сделано все, чтобы в вашем районе были достойные условия труда, социальные гарантии для молодежи. Развиваем инфраструктуру, строим объекты агропромышленного комплекса. Сейчас райцентр чистый и уютный, здесь красиво и есть все для достойной жизни граждан», – сделал акцент губернатор.

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