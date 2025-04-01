Павел Корнеевич Болдуев – уроженец деревни Мачулище Дуравичского сельсовета, 1916 г.р. С первых дней стал на защиту Родины от оккупантов, а 4 июня 1942-го года он, лейтенант, летчик 792 истребительного полка, не вернулся с боевого вылета на самолете «ЛаГГ-3». Сражение проходило недалеко от наших мест.

Об одном из таких сражений в июне 1942-го писала газета «Сталинский сокол»: «Недавно истребители и штурмовики одной нашей части совершили успешный налет на крупный вражеский аэродром. Операция была тщательно подготовлена и проработана на земле. По замыслу командования первыми по цели должны были ударить «ЛАГГи». «ИЛы» получили задачу подойти к цели на минимальной высоте в правом пеленге. Сигналом к атаке должен был послужить огонь истребителей. Большой группе самолетов «ЯК-1» было приказано ходить на высоте в два яруса и прикрывать действия самолетов «ИЛ» и «ЛАГГ». Кроме того, специально выделили несколько истребителей для подавления зенитных точек.

Семерку «ЛАГГов», которой предстояло первой нанести удар по вражескому аэродрому, вел старший лейтенант, орденоносец Чижов. Вместе с ним летели старший лейтенант Пешкан, лейтенант Буренко, лейтенант Богуславский, младший лейтенант Твеленев, старший лейтенант Корольков и лейтенант Болдуев. Группу штурмовиков в составе лейтенанта Мальцева, лейтенанта Якименко, младшего лейтенанта Степанищева, лейтенанта Пришлякова, младшего лейтенанта Смирнова, младшего лейтенанта Львагина и лейтенанта Барышева вел командир эскадрильи капитан Кузнецов.

В 19 часов 30 минут советские самолеты поднялись в воздух и легли на курс. Впереди на высоте 400-500 метров летела пятерка «ЛАГГов», за ней с небольшим разрывом еще пара. Левее «ЛАГГов» на удалении 600-700 метров в строю пеленга звеньев шли «ИЛы».

«ЯКи» шли на высоте 1000-1500 метров парами и звеньями. Первыми заметили вражеский аэродром летчики на «ЛАГГах». На аэродроме в два ряда плотно друг к другу стояли до 80 самолетов «Ме-109», «Хе-113» и «Ме-110», большое количество автомашин и бензоцистерн. Возле машин суетились люди, очевидно, летчики и техники.

Заметив наши истребители, немцы открыли интенсивный огонь из зенитных орудий и пулеметов. Невзирая на это, советские летчики по сигналу ведущего перешли в пикирование и первыми же снарядами зажгли несколько самолетов. Пятерка «Мессершмиттов», стоявших на взлетной полосе, попыталась выйти из-под удара. Дав газ, немецкие летчики поочередно пошли на взлет. Наши истребители Чижов, Пешкан и Буренко немедленно их атаковали. Первый «Ме-109ф» успел оторваться от земли и начал разворачиваться с набором высоты, но был тут же сбит Чижовым и упал на краю аэродрома. Четыре других «Мессершмитта» также были сбиты и врезались в землю. В этот момент «ИЛы» подошли к аэродрому, сделали горку и, набрав высоту 40-50 метров, начали атаку. Запылали еще четыре «Мессершмитта».

Появление штурмовиков было для немцев совершенно неожиданным. На аэродроме поднялась паника. Разбегались люди, горели самолеты, взрывались бензоцистерны. Немецкие летчики, взлетавшие сначала по-одному, теперь, очевидно, совсем потеряли головы и начали подниматься в воздух по несколько самолетов сразу. Но наши «ЛАГГи» зорко следили за врагом и немедленно уничтожали его на разбеге и на взлете. Один «Ме-109ф» все же сумел взлететь и, даже не успев убрать шасси, попытался подстроиться в хвост «ИЛу». Заметив это, старший лейтенант Чижов атаковал «Мессершмитт» двумя выстрелами из пушки, вогнав его в землю.

«ИЛы», использовав часть боекомплектов, но сохранив полностью солидный бомбовый груз, пошли на второй заход. Теперь на вражеские самолеты посыпались стокилограммовые бомбы. По свидетельству наших истребителей, атака «ИЛов» была весьма эффективной. Прямым попаданием бомб было взорвано и загорелось бензохранилище, подожжено несколько вражеских самолетов. Немецкие огневые точки почти перестали противодействовать. С соседнего аэродрома была вызвана группа «Мессершмиттов», но их отогнали наши истребители.

«ИЛы» и «ЛАГГи» оставались над территорией аэродрома до тех пор, пока полностью не израсходовали боеприпасы. Всего в результате штурмовой атаки наши летчики уничтожили и вывели из строя около 30 вражеских самолетов. Кроме того, наши истребители во главе со старшим лейтенантом Чижовым сбили на взлете не менее 12 «Ме-109ф». Помимо самолетов, летчики уничтожили 15 автомашин, 5 бензоцистерн, взорвали бензохранилище, подавили огонь зенитных точек. В течение нескольких минут немцы лишились не менее 20-25 летчиков, сбитых на взлете и уничтоженных пушечно-пулеметным огнем на аэродроме.

Вся операция была отлично разработана и образцово выполнена. Наши истребители и штурмовики проявили исключительное мужество и летное мастерство. На цель было совершено от двух до шести заходов. Особенно отличилась семерка лейтенанта Чижова».

Лейтенант

И. Бару