Мероприятие состоялось в преддверии Всемирного дня охраны труда. В нем приняли участие заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Серафимович, главный государственный инспектор труда Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александр Дударенко, представители районного отдела по ЧС, РОВД, райЦГЭ, руководители и специалисты предприятий и организаций, председатели ППО.

Перед обсуждением вопросов заявленной повестки Людмила Кураликова и Александр Дударенко вручили дипломы райисполкома победителям смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на территории Буда-Кошелевского района за 2024 год. Среди организаций промышленности победителем признано СП «АМИПАК»-ОАО, среди учреждений образования – ГУО «Коммунаровская средняя школа», среди учреждений территориальной защиты – учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Буда-Кошелевского района».

В ходе Дня охраны труда обсудили вопросы организации работы по охране труда в опытном лесхозе, состояния охраны труда и производственного травматизма, санитарно-эпидемиологического состояния в организациях района. Также не оставили без внимания темы организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и обеспечения пожарной безопасности.