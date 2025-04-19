Участниками стали 40 юнармейцев в возрасте 11-14 лет. В игре приняли участие отряды «Рубеж» Коммунаровской СШ, «Патриот» Пенчинской СШ, «Рысь» Уваровичской СШ и «Патриот» Узовской СШ.

В жюри были приглашены представители районного военного комиссариата, районной общественной организации «Белорусский союз офицеров» и Уваровичского ЦДТ.



Соревновательный день состоял из таких состязаний как: смотр строя и песни «Мы – правнуки Победы!», состязание «К защите Отечества готов!» по стрельбе из пневматической винтовки и разборке-сборке автомата Калашникова, конкурс визитной карточки отряда «Зарница – перезагрузка», конкурс военкоров «Зарница от «А» до «Я», интеллектуальная викторина «Зарница учит». Юнармейцы ловко и смело прошли все тематические этапы игры в борьбе за место в тройке лидеров.



Военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Денис Монит вручил участникам дипломы.

В номинации смотра строя и песни «Мы – правнуки Победы!» первым стал отряд «Рысь», вторым – «Патриот» Узовской СШ, третье место занимает отряд «Патриот» Пенчинской СШ.

В состязании «К защите Отечества готов!» лучший результат показал отряд «Рысь», отряд «Патриот» Пенчинской СШ завоевал второе место, а «Рубеж» стал обладателем диплома третьей степени.

В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки не было равных отряду «Патриот» Узовской СШ, вторыми стали юнармейцы из отряда «Рысь», третье место завоевал «Рубеж».

В конкурсе «Зарница – перезагрузка» первое место занял отряд «Патриот» Пенчинской СШ, второе у «Рубежа», а третье – у отряда «Рысь».

В номинации «Зарница учит» победителем стал отряд «Патриот» Пенчинской СШ, отряд «Рысь» занял второе место, а «Рубеж» замкнул тройку лидеров.

Дипломами военного комиссариата в личном зачете удостоены два участника: Евгений Пархоменко из отряда «Рысь» стал лучшим в состязании «К защите Отечества готов!», а Артём Борисенко из «Рубежа» отличился в смотре строя и песни «Мы – правнуки Победы!».



По итогам игры победу одержал отряд «Рысь», второе место у отряда «Патриот» из Пенчинской СШ и третье место у отряда «Рубеж».

Поздравляем всех участников с достойными результатами и желаем отряду «Рысь» успешного выступления на областном этапе игры «Зарница».

