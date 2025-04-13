28 февраля 91 выпускнику аграрно-технического колледжа вручили дипломы. Среди них – 23 уроженца нашего района. С 1 апреля молодые люди приступили к работе. О том, как складываются их первые профессиональные шаги, мы узнали из первых уст.

Мастера производственного обучения аграрно-технического колледжа Дениса Панова застаем на занятии по механике у второкурсников. Освоив квалификацию техника-электрика, вчерашний выпускник теперь передает свои знания учащимся. Нужно отметить, что в аудитории царит рабочая обстановка: значит смог молодой специалист заинтересовать ребят и раскрыть тему занятия.

Поступив в колледж после 9 класса, Денис сразу ощутил преимущества обучения здесь: это отличная возможность не только получить необходимые знания и специальность, но и прямой путь к профессиональному росту. «Когда мне поступило предложение остаться работать в колледже, сразу согласился, – поделился молодой мастер. – В планах поступление в высшее учебное заведение сельскохозяйственного профиля, а также дальнейшее совершенствование в профессии». Признается, что пока непривычно ощущать себя в качестве мастера, но главное – любить дело, которым занимаешься, и добросовестно к нему подходить.

Тракторист-машинист СУП «Морозовичи-Агро» Владислав Ермаков также приступил к работе в качестве молодого специалиста. По примеру отца, который не первый год работает в сельском хозяйстве и мастерски владеет техникой, он решил связать свое будущее с аграрной сферой. После окончания Потаповской школы (проживает молодой человек с родителями в Потаповке) поступил в аграрно-технический колледж.

Во время учебы здесь же, в СУП «Морозовичи-Агро», проходил производственную практику, а в первые рабочие дни уже был задействован на внесении органики, подвозке зерна к сеялкам. Кстати, у Владислава есть опыт управления как обычными тракторами, так и энергонасыщенными.

Инженер по эксплуатации сельхозмашин СУП «Андреевка» Никита Ермаков – целевик, как минимум на предстоящие три года его профессиональная деятельность будет связана с данным сельхозпредприятием. Для молодого человека это был осознанный выбор: еще в школе он определился, что в будущем будет иметь дело с техникой. Сначала немного колебался, в какой колледж поступать – в местный или автомеханический, но принял верное решение учиться, а потом и работать на малой родине, в Буда-Кошелевском районе. К тому же в аграрно-техническом колледже учились его друзья.

Никита живет в аг. Широкое, в СУП «Андреевка» проходил производственную практику, а на летних каникулах работал на тракторе МТЗ 82.1: возил силос из-под кормоуборочного комбайна, раздавал корма на МТФ. Сегодня молодой специалист выпускает транспорт на линию, задействован в подготовке техники к полевым работам. Понимая всю ответственность, старается на деле применить все свои знания в работе.

К слову, на будущий год в СУП «Андреевка» вернется после учебы молодым специалистом еще один житель аг. Широкое Никита Осипенко. Он также по целевому направлению поступил в аграрно-технический колледж. Парень учится на 3-м курсе. О его профессиональной мотивации говорит и тот факт, что он не просто осваивает учебную программу, но и стремится идти дальше. Сейчас, к примеру, совместно с преподавателями и мастерами производственного обучения усиленно готовится к участию в региональном этапе конкурса профессионального мастерства «ProfSkills Belarus», который пройдет 17 апреля на базе Краснобережского аграрного колледжа. Подготовка идет по 4 модулям: «Ежесменное техническое обслуживание тракторов», «Проверка и регулировка форсунок», «Вождение на автодроме», «Комплектование и ремонт пахотного агрегата». Ставка – на скорость и качество выполнения.

Как отмечают преподаватели, подготовка и участие в профессиональных конкурсах – действенный способ для учащихся не только получить дополнительные теоретические знания, но и овладеть практическими навыками, которые, несомненно, пригодятся в будущей профессиональной деятельности.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора