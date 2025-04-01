Список запрещенных к распространению в Беларуси печатных изданий пополнился еще 27 изданиями. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

Решение о запрете к распространению на территории нашей страны приняла на заседании Республиканская комиссия по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции. Все эти издания способны нанести вред национальным интересам страны.

«В случае выявления фактов распространения печатных изданий, включенных в список, Министерство информации в соответствии с абзацем 13 пункта 2 статьи 33 закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года №8-З «Аб выдавецкай справе» будет прекращать срок действия свидетельства о государственной регистрации в качестве распространителя печатных изданий», — уточнили в ведомстве.