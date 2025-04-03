3 апреля состоялся розыгрыш призов конкурса подписки на 2-й квартал 2025 года. Участники прислали 213 квитанций, 23 из которых оказались призовыми.

Представляем список победителей.

Чайник – 30. Епенкова М.С.

Фен – 39. Шигалева Е.Н.

Миксер – 121. Лапикова Л.И.

Кружки

7. Смирнова Н.А.

17. Коротчикова Н.В.

31. Скибунова М.А.

33. Гришай Л.А.

55. Афанасенко Е.В.

104. Капустина С.М.

144. Бугримова Н.Ф.

153. Кругляков С.Г.

176. Смолякова А.С.

193. Мороз Е.В.

Блокноты с ручками

11. Гурская В.Ю.

35. Алейникова С.С.

57. Скакалова О.В.

75. Мискевич О.О.

79. Казакова Л.Е.

112. Хацулева Т.Г.

171. Шарапова Т.М.

178. Кучерова И.В.

183. Шулякевич И.Ф.

211. Носова В.В.