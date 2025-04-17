Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля принял ряд кадровых решений, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назначил:

— Неверу Виталия Иосифовича — председателем Государственного комитета по имуществу;

— Бурака Константина Викторовича — помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Гродненской области;

Президент дал согласие на назначение:

— Пачко Сергея Николаевича — председателем Дрогичинского районного исполнительного комитета;

— Пачко Александра Николаевича — председателем Столинского районного исполнительного комитета;

— Мойсеюка Александра Владимировича — председателем Кобринского районного исполнительного комитета;

— Щековича Александра Владимировича — главой администрации Советского района г.Минска;

— Страхара Руслана Борисовича — генеральным директором ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения»;

— Конюшко Андрея Васильевича — первым заместителем министра промышленности;

— Печень Елены Николаевны — первым заместителем министра финансов;

— Шевцовой Натальи Петровны — заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия;

— Бердниковой Юлии Николаевны — заместителем министра труда и социальной защиты;

— Машарского Кирилла Геннадьевича — заместителем министра экономики;

— Головко Константина Анатольевича — генеральным консулом Республики Беларусь в г.Гуанчжоу (КНР);

— Якимова Петра Николаевича — генеральным консулом Республики Беларусь в г.Шанхае (КНР).