Областная патриотическая акция «Сад Победы», которая прошла в г.п. Уваровичи, объединила руководство района, лидеров и членов партии «Белая Русь», общественных организаций, молодежь, жителей населенного пункта – всех, кому дорога память о героях Великой Отечественной войны.

В числе участников акции председатель райисполкома, делегат Всебелорусского народного собрания Анатолий Гапоник, заместитель председателя Гомельского областного отделения Белорусской партии «Белая Русь», ректор Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого Артур Путято.

Председатель райисполкома Анатолий Гапоник отметил, что накануне 80-летия Великой Победы, в Год благоустройства, 39-й годовщины чернобыльской трагедии все собрались на этом памятном месте в рамках областной акции «Сад Победы», инициированной Гомельским областным отделением партии «Белая Русь», чтобы отдать дань уважения тем, кто отстоял независимость своей Родины на полях сражений, кто, жертвуя самым дорогим – своей жизнью, принес на нашу землю долгожданный мир и свободу.

«Впереди знаковая дата для всего белорусского народа, для всех, кто чтит память героев Великой Отечественной войны. В то время как в Европе безжалостно разрушают памятники советским солдатам-освободителям, мы приумножаем и сохраняем память о великом подвиге нашего народа. Сегодняшняя акция – это дань памяти всем погибшим в годы войны. Пусть «Сад Победы», высаженный руками патриотов своей страны, станет символом того, что подвиг наших предков никогда не будет забыт. Это не просто деревья, это живой памятник, который будет расти и процветать вместе с новыми поколениями. А их корни, как и наша память, будут крепко держаться за родную землю». От имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов Анатолий Гапоник поблагодарил всех, кто принимает участие в акции, и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и мирного неба.

Артур Путято подчеркнул: «Эти места, в одном из которых мы находимся, я называю жизненными маяками, местами силы. Своим студентам говорю: «Вы придите в такое место и подумайте, каково было людям, которые защищали свою Родину и право жить и быть на своей земле. Наверное, им было очень непросто и гораздо тяжелее, чем нам сегодня бывает в жизни. А мы живем счастливой жизнью. По инициативе Гомельского областного отделения партии «Белая Русь» мы решили принять участие в акции: где-то навести порядок, а где-то, как здесь, мы высадим 80 деревьев в память о Великой Победе, сад Великой Победы. Уверен, он будет цвести, как сейчас все вокруг в этот замечательный весенний период, и нам говорить: «Помните, что было, чтобы этого больше никогда не произошло!». От имени председателя Гомельского областного отделения партии «Белая Русь» Дмитрия Чернякова и от себя лично Артур Путято поздравил присутствующих с наступающим праздником Великой Победы и пожелал, чтобы и дальше над нашей Беларусью было только мирное солнечное небо.

Участники акции возложили цветы на братской могиле советских воинов и почтили память погибших минутой молчания, а затем высадили 80 яблонь как символ 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.