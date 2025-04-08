Больше всего преступлений совершалось в Минской и Брестской областях, в целом же количество угонов за последние 22 года снизилось в четыре раза.
За прошлый год в Беларуси угнали 496 машин, из которых 495 были найдены, сообщил начальник отдела главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Александр Ребо.
В 2023-м угнанных автомобилей было больше – 569. Второй год подряд злоумышленникам больше всего «нравились» Volkswagen и ВАЗ, в топ-5 также вошли Audi, Renault и Ford.
По статистике, большинство угонов совершается в состоянии алкогольного опьянения. В МВД также отмечают, что многие из похищенных машин – это автохлам, который много лет простаивал во дворах, пока предприимчивые граждане не решили разобрать его на запчасти.