За прошлый год в Беларуси угнали 496 машин, из которых 495 были найдены, сообщил начальник отдела главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Александр Ребо.

В 2023-м угнанных автомобилей было больше – 569. Второй год подряд злоумышленникам больше всего «нравились» Volkswagen и ВАЗ, в топ-5 также вошли Audi, Renault и Ford.