Сегодня по доброй традиции Дом культуры гостеприимно распахнул свои двери для призывников района, чтобы сказать им важные напутственные слова и вдохновить на службу в Вооруженных Силах.

В фойе почетных гостей и участников мероприятия встречали тематические выставки. Новобранцев пришли поддержать родители, родственники, друзья. На мероприятие пригласили и будущих защитников Отечества – старшеклассников учреждений образования района.

Обращаясь в приветственном слове к призывникам, заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова отметила: «Честь, долг и служба Родине – самые главные составляющие, о которых вы должны всегда помнить. Период службы в рядах в Вооруженных Силах Республики Беларусь – это достойный этап в биографии каждого мужчины. Убеждена, что этот прекрасный этап вы пройдете достойно, окрепнете, будете понимать, что защищать Родину – почетно и важно. Военная служба – это и школа формирования лучших человеческих качеств, таких как патриотизм, дисциплинированность, умение находить правильный выход в сложных ситуациях. Эти качества должны стать опорой в вашей жизни».

От имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов Людмила Адамовна поздравила молодых людей с Днем призывника, пожелала им отменного здоровья, преданной службы, верных товарищей. И передала призывникам очень важные слова: «Защищая нашу Родину с честью, гордитесь тем, что за вашей спиной мир и спокойствие целого государства».

Заместитель военного комиссара по территориальной обороне военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов, капитан Владислав Дорофейский отметил важность службы в армии и проведение Дней призывника и от командования 3 отдельной Краснознаменной бригады специального назначения внутренних войск МВД Республики Беларусь вручил благодарственные письма Елене Курицкой за хорошее воспитание сына Алексея Курицкого, Марии Титоренко за хорошее воспитание сына Николая Тихонова, которые самоотверженно исполняют свой воинский долг перед Родиной. Командование бригады убеждено, что Алексей и Николай и впредь будет достойно нести эстафету старшего поколения, образцово выполнять свой воинский долг перед Отчизной.

От командования 120-й отдельной гвардейской Рогачевской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова механизированной бригады имени Верховного Совета БССР благодарственные письма вручены Людмиле Чубановой за хорошее воспитание сына Александра Чубанова, Ирине Коваленко за хорошее воспитание сына Сергея Сивцова, проходящих службу в прославленном соединении. Молодые люди проявляют усердие, старание, разумную инициативу и смекалку, зарекомендовали себя как исполнительные и добросовестные военнослужащие.

Командование Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского благодарит Владимира и Наталью Лапицких за достойное воспитание сына Лапицкого Романа, Наталью Привалову – за достойное воспитание сына Бреднева Дмитрия.

Заместитель командира по идеологической работе 4 стрелковой роты 2 стрелкового батальона войсковой части 5525, капитан Сергей Макаренко лично приехал поблагодарить родителей военнослужащего срочной службы Михаила Вегеры Наталью и Александра Вегера и вручить им благодарственное письмо от руководства военной части. Приятным и невероятно трогательным сюрпризом для родителей стал приезд сына в краткосрочный отпуск. При встрече он крепко обнял родителей и вручил маме цветы.

С пожеланиями служить честно, достойно защищать свою Родину к призывникам обратились представители общественных организаций: председатель районной организации ОО «Белорусский союз офицеров», майор в отставке Сергей Маслов, председатель районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов, делегат ВНС Александр Куриленко, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко. С напутственным словом обратился и Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко.

Лидеры общественных организаций вручили будущим защитникам памятные сувениры.

Для будущих защитников Родины музыкальные поздравления подготовили учащиеся Гомельского кадетского училища.