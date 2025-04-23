А вы идете?

Если еще сомневаетесь – вот причины запланировать визит.

1. Хотите подработку на лето или первую работу после учебы?

▪️ Прямые переговоры с топ-работодателями

2. Не уверены, куда идти после школы или вуза?

▪️ Профтестирование – определите сильные стороны и подходящие профессии.

▪️ Консультации от экспертов – разбор трудовых прав и востребованных навыков.

▪️ Живое общение с представителями предприятий – узнайте о карьерных перспективах из первых уст.

Почему это стоит вашего времени?

▪️ Каждый 4-й участник прошлого года уже на ярмарке вакансий договорился о последующем трудоустройстве.

▪️ Без посредников – договаривайтесь о трудоустройстве на месте.

▪️ Бонусы для студентов – гибкие графики и опыт в резюме.

Где и когда?

▪️Смотрите график

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