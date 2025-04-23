А вы идете?
Если еще сомневаетесь – вот причины запланировать визит.
1. Хотите подработку на лето или первую работу после учебы?
▪️ Прямые переговоры с топ-работодателями
2. Не уверены, куда идти после школы или вуза?
▪️ Профтестирование – определите сильные стороны и подходящие профессии.
▪️ Консультации от экспертов – разбор трудовых прав и востребованных навыков.
▪️ Живое общение с представителями предприятий – узнайте о карьерных перспективах из первых уст.
Почему это стоит вашего времени?
▪️ Каждый 4-й участник прошлого года уже на ярмарке вакансий договорился о последующем трудоустройстве.
▪️ Без посредников – договаривайтесь о трудоустройстве на месте.
▪️ Бонусы для студентов – гибкие графики и опыт в резюме.
Где и когда?
▪️Смотрите график
Готовы начать?
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▪️ Узнайте о трудовых гарантиях
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