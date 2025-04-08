В мероприятии приняли участие руководство района, представители учебных заведений сельскохозяйственного профиля, учреждений образования района, председатели сельских исполнительных комитетов, родительская общественность, учащиеся школ.

Как отметил заместитель председателя райисполкома Артем Гришай, проведение подобных мероприятий в районе стало хорошей традицией. Цель совещания – знакомство выпускников с учебными заведениями сельскохозяйственного профиля. Он также подчеркнул, что профессии данного профиля востребованы в районе ввиду его сельхознаправленности. Артем Сергеевич обозначил важность целевых направлений: во время учебы условиями договора предусмотрена доплата к стипендии студенту, по окончании обучения каждый молодой специалист-целевик пойдет работать в тот населенный пункт, на то предприятие, где его ждут, а его специальность будет востребована.

Перед аудиторией выступили представители учреждений образования, обеспечивающих получение высшего и среднего специального образования сельскохозяйственного профиля: старший преподаватель кафедры экономической теории и права Белорусского государственного аграрного технического университета Наталья Коренная, преподаватели Гомельского государственного аграрно-экономического колледжа Татьяна Аникеева, Краснобережского аграрного колледжа – Мария Богомолова, Речицкого государственного аграрного колледжа – Наталья Быкова, педагог-организатор Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа Ольга Пиманенок. Они рассказали о специальностях, условиях поступления, вниманию старшеклассников предложили видеоролики и презентации об учебных заведениях, которые они представляют. Кроме того, были представлены презентационные материалы Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии и Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины.

О выдаче целевых направлений на подготовку специалистов в учреждениях образования сельхозпрофиля проинформировала главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Елена Короткевич. Она подчеркнула, что специалистов аграрной направленности готовят в стране 4 вуза и 27 колледжей. На законодательном уровне для студентов учреждений сельхознаправленности предусмотрены льготы. Так, парни, обучающиеся в вузах, имеют возможность пройти службу в армии в резерве во время каникул, и по окончании учебного заведения получить на руки военный билет. Учащимся, поступающим в вузы, не нужно сдавать ЦТ. Кроме основной стипендии, для студентов, заключивших целевые договоры с сельхозорганизациями, предусмотрена доплата в размере от 2 до 5 базовых величин. Следует отметить, что она напрямую зависит от успеваемости обучающегося: чем выше средний балл, тем выше доплата. Во время учебы у ребят – гарантированное место для прохождения практики, по окончании учебного заведения – стопроцентное трудоустройство. У все молодых специалистов будет достойная заработная плата, иногородним выделяется жилье. Среди наиболее востребованных специальностей сейчас в районе ветеринарные врачи, зоотехники, трактористы-машинисты, водители. За целевым направлением можно обратиться в любую сельхозорганизацию или управление сельского хозяйства.

Заместитель начальника отдела кадров РУП «Белоруснефть-Особино» Елена Губанькова ознакомила присутствующих с работой, проводимой на предприятии, по созданию условий для закрепления квалифицированных молодых специалистов.

О профориентационной работе как приоритетном направлении учреждений образования района рассказала заместитель начальника отдела образования райисполкома Наталья Козырева.

Подводя итоги встречи, начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Лилия Торманова отметила, что в прошлом году в районе было выдано всего 66 целевых направлений, из которых 38 на сельхозспециальности. Желающие поступить на другие специальности, также могут обратиться за целевыми направлениями в учреждения образования, медицины, культуры. Также она акцентировала внимание на том, что взятые направления должны быть максимально освоены.

Артем Гришай указал на необходимость проведения во всех учреждениях образования профориентационных мероприятий, в том числе с использованием видеоматериалов и презентаций ссузов и вузов сельскохозяйственного профиля. «Необходимо работу построить так, чтобы дети осознанно подходили к выбору будущей профессии, а после учебы возвращались в район, добросовестно работали на благо своей малой родины», – резюмировал Артем Сергеевич.