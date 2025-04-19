Родственники героя преодолели тысячи километров до агрогородка Печищи, чтобы почтить память своего деда и прадеда, павшего в боях за освобождение Беларуси.

Память о старшем брате из 4-х детей дружной семьи, который пропал без вести в годы Великой Отечественной войны, хранили много лет. И родные ждали его домой всегда, особенно 9 Мая, и не верили в гибель.

В год 80-летия Великой Победы на плиту с именем Жаксалыка Жупалаева легли гвоздики и горсть родной казахской земли, которую привез его родной племянник Сагитжан с дочерьми. Минутой молчания на митинге у братской могилы в Печищах почтили память всех павших воинов. Гости из Казахстана посетили школьный музей, приняли участие в диалоговой площадке, а также побывали на экскурсии по мемориальному комплексу «Ола».

Гомельщина официально