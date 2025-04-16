Уважаемые жители г. Буда-Кошелево!
В период с 1 апреля до 30 апреля КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» будет организована работа передвижного пункта сбора вторичных материальных ресурсов (стекло, пэт-бутылка, макулатура, бытовая техника):
— 17 апреля с 10.00 до 11.00 на площадке в районе центральной котельной по ул. Прищепы;
— 23 апреля с 17.00 до 19.00 в м-н Восточный на площадке возле д/сада «Светлячок»;
— 30 апреля с 17.00 до 18.00 на площадке возле магазина по ул. Вокзальная.
Цены на закупку ВМР:
📍 бумага — 0.10 за 1 кг;
📍 стекло — 0.10 за 1 кг;
📍 ПЭТ бутылка — 0.10 за 1 кг;
📍 отходы электронного и электрического оборудования — 0.10 за 1 кг.
Сбор ВМР будет осуществляться как за наличный расчет, так и в счет оплаты за коммунальные услуги!