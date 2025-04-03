Уважаемые жители г. Буда—Кошелево!

В период с 1 апреля до 30 апреля КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» будет организована работа передвижного пункта сбора вторичных материальных ресурсов (стекло, пэт-бутылка, макулатура, бытовая техника):

05.04.2025 г с 10.00 до 12.00 на площадкае возле магазина «Евроопт» по ул. Ленина,58;

08.04.2025г. с 17.00 до 19.00 по ул. Лавриновича вблизи д.№1;

10.04.2025г с 12.00 до 14.00 по ул. 50 лет Октября вблизи магазина «Мила»;

15.04.2025г. с 17.00 до 19.00 по ул. 50 лет Октября вблизи д.№4;

17.04.2025г. с 10.00 до 11.00 на площадка в районе центральной котельной по ул. Прищепы;

23.04.2025г с 17.00 до 19.00 в м-н Восточный на площадке возле д/сада «Святлячок»;

30.04.2025г. с 17.00 до 18.00 на площадке возле магазина по ул. Вокзальная.

Сбор ВМР будет осуществляться как за наличный расчет, так и в счет оплаты за коммунальные услуги!