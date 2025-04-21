С момента своего создания, Государственная инспекция уже 22 года стоит на страже охраны окружающей среды, как самостоятельно так и во взаимодействии с правоохранительными и другими государственными органами.

Государственная инспекция осуществляет государственный контроль за охраной и использованием диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства, земель под дикорастущей древесно-кустарниковой растительностью, охраной, защитой, воспроизводством и использованием лесного фонда, ведением рыболовного хозяйства и рыболовством, ведением охотничьего хозяйства и охотой.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь государственный инспектор наделен правами останавливать транспортные и плавучие средства, суда, производить досмотр вещей, транспортных и плавучих средств, судов, орудий и средств, с использованием которых осуществляется воздействие на природные ресурсы, и других предметов, а также личный досмотр граждан, в том числе имеет право задерживать граждан, совершивших правонарушения, при необходимости доставлять их в орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Каждый государственный инспектор, исполняющий свои обязанности, является должностным лицом и вправе требовать соблюдения порядка от граждан в пределах своей компетенции. В свою очередь, граждане обязаны выполнять законные требования, предъявляемые к ним государственным инспектором, и не допускать фактов неповиновения.

Фактами неповиновения, например, являются попытка скрыться с места правонарушения, отказ гражданина, задержанного после совершения административного правонарушения, проследовать в месту ведения административного процесса, к служебному автомобилю, препятствование процедуре досмотра, хватание за форменную одежду или попытки убежать и т.п.

Уважаемые рыболовы любители и охотники, напоминаем Вам, что ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий предусмотрена статьей 24.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, и такого рода действия влекут наложение штрафа в размере от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест.

Будьте вежливы и не допускайте конфликтных ситуаций.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ