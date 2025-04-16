Ленинский районный суд Новосибирска приговорил создателя канала в соцсети «Синий кит» Илью Погиблова к девяти годам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Имея патологический интерес к смерти других лиц,<…> организовал деятельность, направленную по побуждение неопределенного круга лиц, в том числе не достигших совершеннолетия, к совершению самоубийства путем создания публичного канала под наименованием «Синий кит», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

Следствие установило, что в 2023 году Погиблов и его сообщник пытались довести своих жертв до самоубийства, однако их действия были пресечены правоохранительными органами.

Свою вину Погиблов полностью признал. Его приговорили к девяти годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Помимо этого, суд запретил ему в течение четырех лет после освобождения заниматься администрированием любых интернет-ресурсов.

В апреле прошлого года жителя Москвы приговорили к двум годам колонии за склонение несовершеннолетней к самоубийству. Мужчина специально купил страницу в соцсети «ВКонтакте» и стал писать ребенку от имени несуществующего человека. Он представился куратором сообщества «Синий кит».

iz.ru