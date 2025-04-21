Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область и посещения агрогородка Копысь обозначил задачи по развитию поселков городского типа, передает корреспондент БЕЛТА.

Сразу по прибытии глава государства спросил ответственных должностных лиц о состоянии дел в регионе: «Как впечатления? Что плохо?»

Особый акцент Президент сделал на перспективах развития поселков городского типа. Александр Лукашенко напомнил, что в свое время было принято решение о преобразованиях в агрогородке Копысь, чтобы на его примере показать остальным, как должно быть. Естественно, для развития принципиально важно наличие рабочих мест. Поэтому здесь было построено деревообрабатывающее предприятие Оршанского лесхоза, на котором сейчас работают 50 человек. Многие приезжают из других населенных пунктов, в том числе из Орши. Поэтому, как отметил Президент, встает вопрос обеспечения жильем. «Люди переедут, будут жить и работать, — сказал глава государства. — Для людей надо создать условия».

Александр Лукашенко поручил провести ревизию состояния дел в поселках городского типа, определить перспективы развития и что еще нужно сделать. Александр Лукашенко поручил провести ревизию состояния дел в поселках городского типа, определить перспективы развития и что еще нужно сделать.

«Посмотрим, как поселки городского типа приводят в порядок. Чего не хватает, обсудим, примем меры. Но не шутите с огнем, много говорим, но не все делаем», — подчеркнул Президент.

/Будет дополнено/.