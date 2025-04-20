Церковь существует для напоминания об ином цивилизованном развитии, ориентированном не на земное, а на духовное состояние. Об этом в своей проповеди после окончания пасхального богослужения заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает ТАСС.

«Для того Церковь, может быть, и существует, чтобы напоминать об этом другом цивилизационном развитии. Не только дальше всех, сильнее всех, больше иметь, чем другие имеют, но стяжать это сокровище, которое тля не истребляет, которое вообще ничего земное не может купить. Сокровище, которое мы называем состоянием человеческой души. И вот дай Бог, чтобы благодатью Божией это состояние, которое, в общем-то, и приходит человеку в Царствии Небесном, было с нами и чтобы в соответствии с состоянием духа мы совершали и нашу земную человеческую помощь», — сказал Патриарх Кирилл.

По его словам, средством приближения к этому другому пути служит забота о других людях. Он призвал к бережному отношению друг к другу. «Не делай зла другому и не поступай с другим так, как ты не хочешь, чтобы поступали с тобой. Вот если бы люди придерживались этой праздничной заповеди, то совершенно другая была бы жизнь, и семейная, и общественная, да и что говорить, межгосударственная. Люди жили бы в другой цивилизации, стремящейся не только к материальному воспитанию, но и к возвышению духа», — добавил Патриарх Московский и всея Руси.

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