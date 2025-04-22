Первый информационно-памятный стенд «СОЛДАТСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» открыли сегодня у входа на гражданское кладбище г. Буда-Кошелево. В символичном мероприятии приняли участие руководство района, общественность, учащиеся городских школ.

К присутствующим обратилась заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, отметив, что народный проект «СОЛДАТСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА», посвященный 80-летию Великой Победы, будет реализован в областном центре и всех районах Гомельщины. Его инициатором выступило Гомельское областное отделение ОО «Белорусский фонд мира», мирную инициативу поддержал областной координационный совет общественных объединений и политических партий.

Людмила Адамовна подчеркнула, что основная цель проекта – сохранение памяти о великом подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Благодаря ему сведения о героях станут более доступными: каждый, кто посещает то или иное гражданское кладбище, может подойти и ознакомиться с информацией о воинских захоронениях и узнать о героических судьбах участников сражений.

Председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Наталья Логунова рассказала, что это не первый патриотический проект, реализуемый на территории района благодаря поддержке Белорусского фонда мира. Ознакомила присутствующих с информацией на стенде, обозначив на нем наличие QR-кода с переходом на сайт райисполкома, в раздел, где опубликованы сведения о проекте и воинских захоронениях на территории района.

Участники мероприятия возложили цветы к могилам героев и почтили их память минутой молчания.