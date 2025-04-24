Личное благополучие подавляющее большинство белорусской молодежи связывает с активностью самого человека. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо, комментируя данные соцопросов.

В сентябре — декабре 2024 года БКМО совместно с Центром социально-гуманитарных исследований БГЭУ и Институтом социологии НАН Беларуси проведены опросы о предпочтениях белорусской молодежи. В них приняли участие 12 тыс. молодых белорусов из разных регионов страны.

Как показали соцопросы, ожидания молодежи со стороны государства связаны с обеспечением им равных стартовых возможностей для всех граждан. Так, личное благополучие более 85% респондентов связывают с активностью самого человека.



«Это говорит о том, что в молодежной среде преобладает понимание того, что будущее только в их собственных руках и зависит только от них самих. Это указывает на определенную зрелость молодых людей, зрелость их суждений. То есть это не потребительское отношение, когда молодые люди требуют для себя каких-то поблажек, преимуществ. Это понимание того, что в Беларуси действуют эффективные механизмы реализации государственной молодежной политики, у каждого сегодня есть открытый и свободный доступ к образованию, выбору профессии, профессиональному становлению, развитию своих потребностей к самореализации. Но, конечно, для этого необходимо прикладывать усилия», — отметил Павел Алексо.

По его словам, молодые люди понимают, что любые блага — это ответственность. «Ответственность за свою жизнь, развитие, за достижение поставленных целей, конечно, лежит на самом человеке. И здесь все в комплексе — выбор образования, профессии, осознанное отношение к обществу, окружающей среде, семейным ценностям и так далее», — подчеркнул Павел Алексо.