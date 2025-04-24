Личное благополучие подавляющее большинство белорусской молодежи связывает с активностью самого человека. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо, комментируя данные соцопросов.
В сентябре — декабре 2024 года БКМО совместно с Центром социально-гуманитарных исследований БГЭУ и Институтом социологии НАН Беларуси проведены опросы о предпочтениях белорусской молодежи. В них приняли участие 12 тыс. молодых белорусов из разных регионов страны.
Как показали соцопросы, ожидания молодежи со стороны государства связаны с обеспечением им равных стартовых возможностей для всех граждан. Так, личное благополучие более 85% респондентов связывают с активностью самого человека.
По его словам, молодые люди понимают, что любые блага — это ответственность. «Ответственность за свою жизнь, развитие, за достижение поставленных целей, конечно, лежит на самом человеке. И здесь все в комплексе — выбор образования, профессии, осознанное отношение к обществу, окружающей среде, семейным ценностям и так далее», — подчеркнул Павел Алексо.