Бронхиальная астма – это хроническое заболевание легких, характеризующееся повторяющимися приступами удушья вследствие спазма бронхов и отёка их слизистой оболочки или длительным кашлем. Из-за этого человеку становится трудно дышать.

Бронхи — это небольшие трубочки, по которым воздух поступает в альвеолы, воздухоносные камеры. В них происходит газообмен: кислород из вдыхаемого воздуха проникает в кровь, а углекислый газ выводится наружу.

У бронхов есть мышечный слой, который регулирует их просвет, и слизистая оболочка. Если в дыхательные пути попадает пыль или другие посторонние объекты, например, вирусы, аллергены или бактерии, бронхи сужаются, а слизь выделяется сильнее. Это защитная реакция, которая не пускает «чужаков» в лёгкие и предохраняет их от воспаления.

При астме просвет бронхов сужается, а слизь выделяется усиленно без видимых причин, дыхание затрудняется, у него появляется одышка и кашель.

Причины возникновения бронхиальной астмы

Причины, по которым возникает бронхиальная астма, до конца не изучены. Считается, что в развитии болезни задействован комплекс факторов: генетические нарушения, воздействие аллергенов и других раздражителей, в том числе табачного дыма.

Так, если у человека есть родственники с астмой, то риск заболеть выше. Однако наследственная предрасположенность не означает, что у человека точно будет астма. Чтобы заболевание стартовало, необходимо воздействие факторов окружающей среды.

Факторы окружающей среды, влияющие на развитие астмы:

аллергены: клещи домашней пыли, шерсть, слюна или выделения домашних животных, тараканов, споры некоторых грибов, пыльца растений и другие;

вирусные инфекции;

профессиональные вредности, например, контакт с отходами промышленной и древесной отрасли;

вредные раздражители: диоксиды серы и азота, продукты сгорания дизельного топлива, табачный дым;

особенности питания: избыток продуктов высокой степени обработки (колбас, консервов, кондитерских изделий) и жирной пищи, дефицит овощей и фруктов, а также источников омега-3 в рационе (содержится в жирных сортах рыб, растительных маслах, орехах).

Триггеры астмы

Спровоцировать приступ астмы могут разные триггеры (пусковые факторы):

пылевые клещи, которые живут практически в каждом доме и питаются крошечными чешуйками кожи и волос, оставшимися на подушках, мягкой мебели, игрушках;

плесень — чаще всего вырастает в тёмных и влажных местах: на стенах ванной комнаты, около раковины на кухне, на стенах в подвале;

аллергены тараканов (моча и экскременты вредителей) и домашних животных (шерсть, слюна, выделения);

табачный дым — в нём содержится более 250 различных химических веществ, которые могут раздражать дыхательные пути: бензол, винилхлорид, мышьяк и другие;

пыльца — чаще всего её концентрация в воздухе повышена с февраля по сентябрь;

холодный воздух;

некоторые лекарства — нестероидные противовоспалительные средства и бета-адреноблокаторы, которые применяют для контроля артериального давления;

пищевые аллергены: моллюски, соя, яйца, пшеница, орехи и другие;

высокоинтенсивная физическая активность, при которой сбивается дыхание;

стресс;

гастроэзофагеальный рефлюкс — состояние, при котором содержимое желудка попадает в пищевод.

Механизм развития бронхиальной астмы

Характерные особенности бронхиальной астмы — хроническое воспаление в дыхательных путях с гиперпродукцией слизи, отёком слизистой оболочки и спазмом бронхов.

В развитии хронического воспаления дыхательных путей задействованы специфические медиаторы воспаления — активированные эозинофилы, тучные клетки, макрофаги, лимфоциты и нейтрофилы. В ответ на воздействие пусковых факторов астмы они устремляются в лёгкие и повышают проницаемость стенок кровеносных сосудов, способствуют их расширению. Из-за этого жидкость выходит в ткани и появляется отёк. При этом гладкая мускулатура бронхов сокращается сильнее. Из-за этого дыхание становится свистящим, его можно услышать даже на расстоянии.

Просвет бронхов при астме сужается, воздух выходит со свистом. Поскольку организму не хватает кислорода, он старается вдохнуть как можно глубже, стимулируя работу лёгких. Однако это не помогает, а приводит к одышке.

Кроме того, в ответ на воспаление слизистая оболочка выделяет много вязкой мокроты, которая не выводится как следует и скапливается в узком просвете бронхов. Из-за этого раздражаются кашлевые рецепторы дыхательных путей и возникает кашель.

Симптомы бронхиальной астмы

Характерные симптомы астмы — свистящее дыхание, кашель, тяжесть, боль в груди и одышка.

Симптомы бронхиальной астмы:

свистящее дыхание при астме обычно появляется на выдохе, но также может быть слышно и на вдохе, обычно это свидетельствует о запущенной стадии болезни;

кашель при астме, как правило, усиливается ночью и мешает спать. По мере прогрессирования заболевания кашель может стать хроническим;

тяжесть и боль в груди могут сочетаться с кашлем и хрипами, а могут возникать отдельно. Обычно люди описывают их как сдавливание, которое ощущается по всей грудной клетке;

одышка при астме может появляться в покое или при минимальной физической активности, например когда человеку нужно пройти один лестничный пролёт.

Как выглядит приступ астмы

Приступ астмы — это кратковременное усиление симптомов болезни. При этом у некоторых людей могут быть только приступы — в остальное время у них вообще нет симптомов.

Как помочь человеку при приступе бронхиальной астмы

Быстро снять нарастающие симптомы может ингалятор, который должен быть с собой у каждого человека с астмой. Если через 10–15 минут после ингаляции лучше не становится, можно сделать её ещё раз.

Если ингалятора нет, нужно вызвать скорую. Пока бригада едет, следует открыть окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха, расстегнуть одежду в зоне груди, ослабить или снять галстук.

Чтобы не усугублять ситуацию, человека лучше посадить на стул, а не укладывать на спину. Кроме того, можно дать антигистаминный препарат. Он поможет, если приступ вызван аллергией.

Срочно звонить в скорую следует, если:

самочувствие продолжает ухудшаться;

синеет носогубный треугольник;

учащается пульс и сердцебиение;

учащается дыхание (более 30 вдохов в минуту).

Осложнения бронхиальной астмы

Одно из грозных осложнений неконтролируемой астмы — ремоделирование дыхательных путей, то есть необратимое сужение бронхов. При этом нормальные ткани замещаются жёсткой рубцовой. Со временем это может привести к постоянным трудностям с дыханием и дыхательной недостаточности.

Лечение бронхиальной астмы

Астма — хроническое заболевание, которое можно контролировать, но невозможно полностью вылечить.

Если заболевание протекает в лёгкой форме, то врач может рекомендовать избегать триггеров, например, не вдыхать табачный дым или не ходить в гости к людям, у которых есть кошка. Однако избежать всех провокаторов астмы не всегда возможно, к тому же есть вероятность ​​столкнуться с ними случайно — и тогда приступа не избежать.

Обычно для лечения астмы используют ингаляторы — они помогают быстро доставить лекарственное вещество сразу в лёгкие.

Подобрать ингалятор для лечения бронхиальной астмы может только врач, учитывая данные истории болезни и осмотра пациента.

Кроме ингаляторов, некоторым людям назначают таблетки. Чаще всего это препараты, которые расслабляют мускулатуру бронхов и помогают держать их просвет открытыми, и стероидные препараты для уменьшения воспаления.

Если астма вызвана аллергией, может потребоваться иммунотерапия (АСИТ). Препараты для иммунотерапии вводятся в виде инъекций и регулируют работу иммунной системы, из-за чего она не так сильно реагирует на аллергены.

Прогноз и профилактика бронхиальной астмы

Хотя бронхиальная астма — это хроническое заболевание, от которого невозможно полностью вылечиться, ингаляторы и лекарства помогают пациентам поддерживать привычное качество жизни. Без лечения прогноз неблагоприятный: человек может умереть из-за дыхательной недостаточности.

Специфической профилактики бронхиальной астмы не разработано. Чтобы сократить число приступов, врачи советуют избегать триггеров — табачного дыма, аллергенов, пыли. Кроме того, людям с астмой рекомендуют особое внимание уделять чистоте воздуха: использовать очистители, стараться чаще бывать на свежем воздухе, только не вблизи магистралей, а в лесу или парке, подальше от выхлопных газов и других загрязнителей.

Некоторые люди с таким диагнозом практикуют радикальные меры и переезжают из города в деревню в надежде избежать новых приступов. Однако это не всегда работает. Дело в том, что даже вдали от мегаполиса найдутся триггеры, которые могут спровоцировать начало или обострение болезни, например, пыльца растений или выделения животных.

В рамках Международного «Астма-дня» на базе УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована работа «горячей» телефонной линии. Свои вопросы вы можете задать 30 апреля врачу общей практики Шутовой О.Н по телефону 7-66-16 с 12.00 до 14.00.

Берегите себя и своё здоровье.

Врач общей практики Шутова О.Н.